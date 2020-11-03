🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады октября составила около 4,42% годовых после примерно 4,37% за вторую декаду прошлого месяца, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ. Дойдя в первой декаде октября до минимального за всю историю уровня в 4,33%, ставка демонстрирует положительную динамику по итогам уже второй декады подряд.

🔹 Чистый приток иностранцев в Россию в январе — августе 2020 года сократился в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число фактов постановки на миграционный учет упало практически вдвое, количество выданных разрешений на работу и патентов — более чем на треть. Эксперты оценили влияние оттока мигрантов на ряд сфер экономики.



🔹 Банки начали активно разрабатывать и внедрять мобильные приложения для брокерского обслуживания клиентов. По данным СМИ, это делают, в частности, МТС Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», «Ренессанс Кредит», Московский Кредитный Банк. Также подобные планы есть у Совкомбанка и Росбанка. При этом крупнейшие участники рынка отмечают, что время для выхода на фондовый рынок во многом упущено.

🔹 Росбанк планирует в первом полугодии 2021 года присоединить последнюю дочернюю организацию — автокредитный Русфинанс Банк. Решение принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и создания единых центров экспертизы в группе, а также в целях повышения эффективности розничного бизнеса и расширения возможностей для перекрестных продаж, пояснили в Росбанке.

