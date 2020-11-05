В России в 2020 году всплеск звонков с подозрением на мошенничество наблюдался во второй половине мая, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

По этому показателю весной Москва и Московская область продемонстрировали наибольший рост среди регионов России: количество звонков с подозрением на мошенничество увеличилось на 46% и 51% соответственно. В Новосибирской области наблюдался рост на 36%, в Архангельской — на 36%, Ленинградской — на 36%.

Летом подозрительная активность пошла на спад. На данный момент доля звонков с подозрением на мошенничество составляет 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров.