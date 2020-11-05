Для клиентов Альфа-Банка доступны прямые платежи по номеру мобильного телефона в рамках системы переводов СберБанка. Об этом сообщили в управлении информационной политики Альфа-Банка.

«Мы стремимся обеспечить клиентам максимум возможностей по управлению финансами, поэтому помимо переводов через Систему быстрых платежей мы поддерживаем прямые платежи в «Сбер» по номеру телефона», — рассказали в Альфа-Банке.



Там пояснили, что «не все до сих пор разобрались, как включить СБП в «Сбере», и в этой ситуации прямой перевод на телефонный номер может быть выходом».