Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать рост цен на продукты и товары и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в АКОРТ.

«Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательскую способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен. В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании — члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года», — отметили в АКОРТ.

Поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением Федеральной антимонопольной службы, указали в ассоциации. Торговые сети идут на повышение закупочных цен в случае объективных причин, одновременно максимально сдерживая изменение цен на полках.

«Объективными причинами для изменения цен производителей могут быть: уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек», — сообщили в ассоциации.

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

Рост потребительских цен в октябре 2019 года составил 3,75% по сравнению с октябрем 2018-го, а в октябре 2020 года к октябрю 2019-го — 3,99%. «Колебания относительно прошлого года несущественные, и предпосылок для изменения цен по другому сценарию на текущий момент нет», — отметили в ассоциации.



По информации АКОРТ, «все изменения цен на отдельные категории продовольственных товаров носят сезонный характер или обусловлены внешними факторами, например неурожаем злаковых культур, ростом котировок на бирже». В частности, урожайность сахарной свеклы в 2020 году сократилась на 23% по сравнению с прошлым годом, а мировая стоимость пшеницы в октябре этого года увеличилась более чем на 10%, напомнили в ассоциации. При этом, как правило, изменение цен на продовольствие на полках российских торговых сетей не превышает среднее значение потребительской инфляции. Так, при последних корректировках цен — по молоку или крупам — рост стоимости для потребителей был ниже среднего значения инфляции, указали в АКОРТ.