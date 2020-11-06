Рост цен в России в ноябре может оказаться примерно таким же, как в октябре, — порядка 0,4%. Такой прогноз приводится в материале Минэкономразвития РФ «Картина инфляции за октябрь 2020 года» .

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в октябре составила 0,43%, с начала года — 3,32%, годовая (в октябре 2020-го по сравнению с октябрем 2019-го) — 3,99%. Ключевые оценки МЭР совпадают с расчетами статистического ведомства.

В «Картине инфляции» отмечается, что годовая инфляция на уровне около 4% превысила ожидания МЭР.



«По оценке Минэкономразвития России, при стабилизации курсовой динамики в ноябре рост цен составит 0,4%, что соответствует годовому темпу 4,1—4,2%», — говорится в материале.

Росстат: инфляция в октябре составила 0,43%, годовая ускорилась до 3,99% В сентябре этого года была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%, а в годовом выражении инфляция равнялась 3,67%.

Ранее МЭР прогнозировало , что при сохранении стабильной курсовой динамики в октябре рост цен составит 0,2% (3,7—3,8% год к году).

«Отклонение инфляции от прогнозов объясняется в первую очередь более выраженным эффектом от [движения] валютного курса. Ослабление рубля в последние три месяца было меньше по масштабу, чем в марте — апреле, но оказало более сильное влияние на потребительские цены — это следствие произошедшей нормализации потребительского спроса после снятия ограничений в летние месяцы. Дополнительным фактором давления на потребительские цены стала ценовая конъюнктура на мировых рынках продовольствия», — отмечает заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.