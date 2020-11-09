Чистая прибыль СберБанка по итогам десяти месяцев текущего года составила 641,1 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Согласно данным отчетности , показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13,3%.

При этом чистый процентный доход вырос на 14,2% относительно десяти месяцев 2019 года до 1,187 трлн рублей. «Темп роста чистого процентного дохода постепенно ускоряется с начала лета благодаря высоким темпам кредитования. Положительное влияние оказали также снижение стоимости фондирования и понижение ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов», — поясняют в «Сбере».

Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 411,4 млрд рублей в результате роста дохода от расчетных операций и восстановления активности по банковским картам. Опережающий рост показали также доходы от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и операций торгового финансирования.

За октябрь банк получил чистую прибыль в размере 81,6 млрд рублей, указано также в релизе.

Активы банка в октябре увеличились на 0,8% до 32,5 трлн рублей за счет роста объема кредитов и вложений в ценные бумаги.

В октябре корпоративным клиентам выдано 1,1 трлн рублей, с начала года — 10,6 трлн, что на 15% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,5 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки.

Розничный портфель за месяц вырос на 194 млрд рублей, или на 2,4%, и к 1 ноября превысил 8,2 трлн. Главный драйвер роста — жилищные кредиты, портфель которых вырос в октябре на 3,5%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам октября уменьшился с 3,25% до 3,24%.

Объем средств клиентов в октябре остался на уровне 22,8 трлн рублей: физических лиц — сократился на 0,5%, юридических лиц — вырос на 0,4%.

Базовый, основной и общий капитал в октябре снизились на 423 млрд рублей за счет выплаты дивидендов по итогам 2019 года, что привело к снижению соответствующих уровней достаточности капитала на 1,3 процентного пункта. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита.



«В октябре продолжился активный рост кредитного портфеля во всех сегментах. В ипотечном кредитовании мы установили новый рекорд — выдано более 280 млрд рублей, что составляет почти 20% всех выдач с начала года. Положительная динамика клиентской активности при сдержанном росте расходов и стабильном качестве кредитного портфеля позволили достичь рентабельности капитала выше 20% за месяц и 16% с начала года», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико, чьи слова приводятся в релизе кредитной организации.