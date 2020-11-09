Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, Евгения Дитриха — от должности министра транспорта, а Владимира Якушева назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе с освобождением от этой должности Николая Цуканова и освобождением Якушева от текущей должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Кроме того, Путин внес изменение в указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», установив, что председатель правительства РФ теперь имеет десять заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства. В настоящий момент в России девять вице-премьеров.

О кадровых изменениях также рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Президент поддержал наши предложения по отставке ряда министров. Речь идет о министре транспорта Евгении Ивановиче Дитрихе, министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Николаевиче Кобылкине. И сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом я внес в Государственную думу несколько кандидатур на должности членов правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака... Кроме того, внесены еще несколько предложений о назначениях на должности федеральных министров: Николая Григорьевича Шульгинова — на должность министра энергетики, Ирека Энваровича Файзуллина — на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Геннадьевича Савельева — министром транспорта, на должность министра природных ресурсов и экологии — Александра Александровича Козлова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексея Олеговича Чекункова», — рассказал Мишустин.

«Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры», — отметил премьер.



Ранее Путин подписал закон , который устанавливает новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента.