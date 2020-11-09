Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 3,18% и составил 2 987,75 пункта. Индекс РТС увеличился на 4,92% — до отметки 1 236,3 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 5,58%, Мосбиржи — на 2,5%, «Газпрома» — на 3,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 9,49%, «Норильского никеля» — на 3,19%.

Российский фондовый рынок в понедельник смог продемонстрировать уверенный рост на позитивном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 9%, поднявшись выше 43 долларов за баррель. Плюс к этому покупкам в наших бумагах способствовала динамика западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.

Он замечает, что важным фактором, способствовавшим сегодняшнему росту, стали новости по предварительным результатам третьей фазы тестирования вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech и Pfizer. «Инвесторы восприняли данную новость, как сигнал к тому, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить, а значит, мировая экономика продолжит восстановление, что позитивно для рисковых активов», — поясняет Зварич.

При этом российский рынок еще в рамках второй половины прошлой недели дал сигнал к началу восстановления. После отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2 700—2 750 и тестирования его нижней границы началось восходящее движение, в рамках которого в четверг были пробиты нисходящий тренд, берущий начало от августовских максимумов и сопротивление на уровне 2 850 пунктов.

«Сейчас индекс Мосбиржи вплотную подошел к сопротивлению на уровне 3 000 пунктов. От данной отметки возможна активизация продаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после уверенной волны роста. Если же «быкам» удастся закрепиться выше данной отметки, это создаст плацдарм для продолжения восходящей динамики и попыток обновления исторических максимумов, установленных в начале года чуть выше 3 200 пунктов», — заключает аналитик.