Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Она привела к рецессии, при этом среднее падение экономики в странах ШОС составит 3,2%.

«Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по экономике, привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу организацию. По расчетам, среднее падение экономик государств — членов ШОС в 2020 году составит 3,2%. Это меньше, чем в мире, во всяком случае так предполагается», — сказал он на саммите.