СберБанк планирует серьезную модификацию бизнеса в Европе и выход с рынка Украины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам.

«Мы не планируем расширение нашей международной деятельности, мы планируем серьезную модификацию нашей деятельности в Европе, ну и, надеюсь, в наших планах выход с рынка Украины», — сказал глава банка.

Сегодня наблюдательный совет СберБанка утвердил новую стратегию и дивидендную политику до 2023 года. Их подробности будут раскрыты на Дне инвестора 30 ноября.