Президент Владимир Путин назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров. Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на сайте Кремля.



Так, ранее возглавлявший Минэнерго РФ Александр Новак стал вице-премьером, в министерстве его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем Минвостокразвития вместо него стал Алексей Чекунков.

Минстрой РФ возглавил Ирек Файзуллин, Минтранс — Виталий Савельев.