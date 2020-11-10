Арбитражный суд Москвы возвратил сети магазинов часов и ювелирных украшений AllTime заявление о взыскании 1 млрд рублей со СберБанка и запрете использовать логотип, говорится в материалах суда. Причина возврата заявления не указана.

Суд 2 октября оставил это заявление без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

В частности, к заявлению не приложено уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии иска и приложенных к нему документов. Кроме того, к иску не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины. Также арбитраж указал, что отсутствует выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения ответчика.

Ранее ООО «Олтайм» (является правообладателем товарного знака AllTime.ru) заявило: «Новый логотип Сбербанка в точности повторяет наш товарный знак, запатентованный еще в 2018 году».

В заявлении сеть магазинов отмечает: «Так как ответчик является крупнейшим игроком, у клиентов может сложиться впечатление, что не СберБанк воспользовался нашим товарным знаком, а мы его».

Кредитная организация 24 сентября представила новый бренд «Сбер». Этот товарный знак состоит из надписи «Сбер», выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галочкой внутри. В банке сообщили, что дополнительные расходы на внедрение нового бренда составят около 2,5 млрд рублей.