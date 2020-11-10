Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,36% и составил 2 998,61 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,28%, до отметки 1 232,87 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 3,83%, «Газпрома» — на 1,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,46%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 2,64%, «Норильского никеля» — на 0,29%.

Российские инвесторы продолжают покупать, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Российский фондовый рынок весь день торговался в зоне коррекции, но к вечеру вышел в плюс, а индекс Мосбиржи превысил 3 000 пунктов. Этот волатильный год не перестает подбрасывать сюрпризы, и даже на высокорисковом фоне инвесторы покупают и не боятся высоты, — комментирует эксперт. — Итак, рублевый индикатор пробил 3 000 пунктов и поднимался к 3 009 пунктам. Конечно, это не годовой пик — он находится на отметке 3 090 пунктов, — но в условиях фантастической волатильности последних недель такой прирост смотрится очень необычным. Что дальше? Индекс Мосбиржи может закрепиться в пределах 2 950—3 035 пунктов, если на рынках капитала будет преобладать хорошее настроение».

Индекс РТС, который к вечеру немного отступает и торгуется около 1 233 пунктов, может задержаться в области 1 220—1 250 пунктов, полагает аналитик.