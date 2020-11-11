Клиенты СберБанка, оформляющие потребительские кредиты в «Зеленый день», получат снижение ставки на 2 процентных пункта. Об этом в среду сообщают в «Сбере».

Как уточняется, возможность снизить ставку на 2 п. п. получат все заемщики, которые оформят 11 и 12 ноября заявку на потребительский кредит на сумму от 300 тыс. рублей и в течение полугода будут вносить платежи по графику: без просрочек и досрочного погашения. Процентная ставка снизится автоматически через шесть месяцев.

Минимальная ставка после снижения — 9,9%. Это рекордно низкая в истории «Сбера» ставка, отмечается в релизе.

Также в рамках «Зеленого дня» будут снижены ставки на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка в 10,9% будет фиксированной, она доступна на суммы от 1 млн рублей.



«Зеленый день» проходит в этом году в третий раз. Специальные предложения подготовили все компании экосистемы «Сбера».