Ставки по вкладам все еще привлекательны для людей, для которых надежность важнее доходности, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Депозиты не теряют до конца своей привлекательности — ставки выше инфляции, их будут выбирать люди, для которых надежность важнее доходности», — заявила глава ЦБ во время выступления в Госдуме.



Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была сохранена на уровне 4,25%. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады октября составила около 4,42%. Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года в рублях составила в сентябре 3,27%.