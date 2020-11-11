Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года, рассчитывает мэр города Сергей Собянин. Об этом, как передает ТАСС, чиновник сообщил в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Это будет небыстрое восстановление. 2021 год, на мой взгляд, будет тяжелым. Может, даже начало года [будет] тяжелее 2020 года. Но на конец года мы уже выйдем на <...> приличные параметры и нормальную экономику. И мировую, и [экономику] страны, и города», — сказал он.

По словам мэра, восстановление после пандемии коронавируса будет происходить быстрее, чем при системных экономических проблемах. «Потому что это событийная история. Прошло событие, прошла пандемия, и начался рост. Причем этот отскок может быть быстрее, чем при любом другом кризисе, потому что запрос на услуги отложенный — он высок», — пояснил Собянин.

Власти Москвы рассчитывают, что осеннее обострение ситуации с коронавирусом станет последним. Также столичные власти не планируют менять стратегию развития Москвы из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, экономика города зависит от сценариев, которые будут разворачиваться и в стране, и в мире. «Москва все-таки очень диверсифицированный город, у нее нет какой-то моноструктуры, [она] не зависит от чего-то одного, все сектора представлены примерно одинаково в структуре города. <...> У нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии, это история даже не лет, а месяцев», — заявил мэр.

Он добавил, что объем торговли в Москве по итогам 2020 года сократится только на 3%. «Взять торговлю и услуги: снижение по последним месяцам мы видим по отношению к предыдущему периоду где-то в районе 3% всего», — сказал мэр.

Он заметил, что в разрезе отдельных секторов экономики можно увидеть сокращение в диапазоне от 10% до 60%. «Но в целом экономика балансирует, и это дает некий залог, что когда ситуация улучшится, то она быстро начнет восстанавливаться», — считает мэр. Он напомнил, что подобное уже отмечалось летом. «Мы с вами это видели даже в летние периоды времени, когда ситуация с COVID улучшилась и экономика начала быстро наращивать объемы, быстро восстанавливаться», — сказал Собянин.

Москва до середины января усиливает ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 Дополнительные меры будут действовать с 13 ноября.

Кроме того, власти Москвы не собираются уменьшать объем инвестиционных программ из-за пандемии. Москва планирует выполнить все социальные обязательства перед жителями.

«Мы действовали и в 2010 году, и в 2014 году по одному сценарию: мы не снижали никогда объем инвестиций в экономику города, даже в самой сложной ситуации мы оставляли или, наоборот, наращивали его, чего бы нам это ни стоило, и это всегда запускало мотор экономики. Мы через год-два получали эффект, восстанавливая и налоговую базу, и динамику роста. И в этот раз мы поступим точно так же», — заверил мэр.

Он подчеркнул, что Москва справится с текущей экономической ситуацией, а также с последствиями выпадающих доходов в размере 500 млрд рублей из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. «Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства, это закон или конституция, как хотите, и мы не должны отступать, и на это у нас деньги есть. Текущие поступления обеспечивают полностью нашу социальную политику. Социальные выплаты, зарплаты в соцсфере, поддержание ее на должном уровне, текущее финансирование бюджетных учреждений будет исполнено», — заявил Собянин.

В целом эффект от пандемии будет ощущаться в экономике и других сферах жизни Москвы до мая, считает он. Ранее чиновник сообщил, что более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за ущерба во время пандемии коронавируса.

Власти Москвы не сократят расходы бюджета в 2021 году даже с учетом снижения доходов из-за пандемии, для этого город впервые более чем за десять лет выйдет на рынок заимствований. Расходы бюджета Москвы в 2021 году могут оказаться на уровне 2020 года и составить 3,15 трлн рублей. Всего в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей.



По словам мэра, правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет. Более 56% расходов города — 1,8 трлн рублей — будет направлено на социальную сферу. Расходы на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года, вырастут на 12%, до 447,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы столицы на оказание социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной форме.