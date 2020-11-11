Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,55% и составил 3 015,03 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,08%, до отметки 1 233,81 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 3,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,71%, «Норильского никеля» — на 0,01%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 2,71%, «Газпрома» — на 0,93%.

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке со стороны внешней конъюнктуры, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Покупкам в наших бумагах способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 44,5 доллара за баррель, а в моменте преодолевал 45 долларов за баррель впервые с сентября текущего года. Также позитивные настроения на нашем рынке были поддержаны динамикой западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что сегодня индекс Мосбиржи вновь пытается закрепиться выше 3 000 пунктов. «В случае если ему это удастся, будет создан плацдарм для продолжения восходящей динамики. Однако после столь уверенного роста, когда рынок прибавил более 10% за шесть торговых сессий, продолжить подъем будет сложно. Скорее можно говорить о том, что рынок перекуплен и возможно коррекционное снижение, связанное, в частности, с желанием части игроков зафиксировать прибыль», — говорит аналитик. По его прогнозу, целью отката может стать район 2 850—2 900 пунктов.