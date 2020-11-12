Расчеты показывают, что богатые граждане недоплачивают по ставке 13% порядка 500 млрд рублей в год, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, они находят легальные способы минимизировать налоговые платежи.

Ранее Высшая школа экономики в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов предложила поднять подоходный налог до 20% и 24% для физических лиц, чьи доходы превышают 12 млн и 24 млн рублей в год, а также поднять налог на прибыль компаний до 24% или 30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.

«Вроде бы логично предлагают ученые Высшей школы экономики поднять ставку. Проблема заключается в том, что в России реально не плоская шкала налогообложения доходов физических лиц, а регрессивная. Абсолютное большинство действительно богатых людей, которые покупают шикарную недвижимость, в том числе за рубежом, яхты, люксовые автомобили, бриллианты, вовсе не платят в казну со своих доходов 13%. Они находят легальные способы минимизировать налоговые платежи. Расчеты показывают, что эти богатые граждане недоплачивают по ставке 13% порядка 500 миллиардов рублей в год», — сказал Фадеев.

ВШЭ предложила поднять налоги на доходы состоятельных россиян По словам экспертов, поскольку ВШЭ предлагает облагать повышенным налогом только неинвестируемые доходы, такой подход представляет собой штраф за накопление капитала.

По его мнению, предложение ученых ВШЭ никак не изменит такое положение дел. «Оно приведет к тому, что у нас будет не плоская и не прогрессивная шкала налогообложения. У нас будет «горбатая» шкала. Большинство граждан будет по-прежнему платить 13%, небольшое число обеспеченных — до 30%, а вот самых богатых это нововведение не затронет. Их платежи по-прежнему будут существенно меньше 13%», — отметил глава СПЧ.

Фадеев считает, что главная проблема заключается не в том, как увеличить налоговые платежи с «небедных плательщиков», чьи доходы открыты, а в том, как побудить самых богатых людей страны вносить в казну 13%. «Хотя, конечно, для граждан с годовым доходом 300 тысяч рублей годовой доход в десятки миллионов рублей кажется невероятным, но основной источник доходов для казны не в этой группе относительно богатых людей. Главная проблема заключается в том, как побудить самых богатых людей страны с многомиллиардными доходами вносить в казну хотя бы 13%. Представляется, что решение именно такой чрезвычайно актуальной задачи общество ждет от экономистов», — заключил глава СПЧ.