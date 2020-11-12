Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,36% и составил 3 025,83 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,38%, до отметки 1 238,45 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 0,34%, «Норильского никеля» — на 0,19%, «Газпрома» — на 2,27%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,61%.

Российский фондовый рынок смог удержать позиции у локальных максимумов, несмотря на противоречивый внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашему рынку оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше 44 долларов за баррель. Давление же на наши бумаги пришло со стороны динамики западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.

Он замечает, что в начале сессии в российских акциях преобладали продажи, что привело к тестированию уровня 3 000 пунктов сверху. Однако индексу Мосбиржи удалось удержать позиции выше данной отметки, несмотря на преобладание продаж на зарубежных рынках акций. Более того, инвесторы сфокусировались на динамике цен на нефть, что позволило рынку выйти к максимумам среды.

«Закрепление индекса Мосбиржи выше 3 000 пунктов позволит «быкам» создать плацдарм для продолжения роста. Однако, на наш взгляд, учитывая перегретость рынка, в текущий момент логичнее выглядит отступление ниже этой отметки и коррекционное снижение в район 2 850—2 900 пунктов с последующими попытками возобновления роста», — полагает Зварич.