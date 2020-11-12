Структурный профицит ликвидности в октябре уменьшился из-за оттока средств по бюджетным операциям на фоне активных заимствований Минфина России. Рост объема наличных денег в обращении замедлился, его динамика была близка к сезонной, свидетельствуют данные очередного выпуска комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В среднем за октябрьский период усреднения обязательных резервов (ОР) величина структурного профицита ликвидности снизилась по сравнению с сентябрьским периодом усреднения на 0,8 трлн рублей и составила 1 трлн рублей. На начало ноября по сравнению с началом предыдущего месяца его величина снизилась на 0,7 трлн рублей, до 0,7 трлн рублей», — указано в материале.



Отмечается, что основным фактором оттока ликвидности в октябре были операции по счетам бюджетной системы. «Снижению уровня ликвидности в банковском секторе способствовали и дивидендные выплаты госкомпаний, которые были перенесены с летних месяцев на октябрь, в частности рекордные по объему дивиденды ПАО «Сбербанк». Кроме того, Минфин России продолжил наращивать размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке», — поясняют в ЦБ.

Отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении замедлился, динамика была близка к сезонной. Как и ранее, ожидается, что по мере возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно приблизится к уровням до пандемии, однако это будет происходить уже в 2021 году. В связи с этим прогноз увеличения объема наличных денег в обращении в 2020 году повышен с 1,4—1,6 до 1,9—2,1 трлн рублей.

Начало октября было относительно благоприятным для мировых финансовых рынков. На фоне ожиданий инвесторов относительно итогов президентских выборов в США наблюдался рост рынков в большинстве стран. Однако во второй половине месяца значительное увеличение числа новых случаев коронавируса и введение локдаунов привели к новому снижению рынков.



Ожидается, что по мере возвращения экономической деятельности в обычный режим спрос на наличные деньги постепенно приблизится к уровням до пандемии, однако это будет происходить уже в 2021 году. В связи с этим Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года до 1—1,4 трлн рублей.

