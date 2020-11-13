Оплата через Систему быстрых платежей станет доступнее, объявил Банк России.

«С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года», — сообщает регулятор в пятницу.

Как уточняется, соответствующие изменения в положение «О платежной системе Банка России» зарегистрировал Минюст.

К указанному времени кредитные организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций в СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности.

Кроме того, нормативный документ предусматривает возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий.

«Система быстрых платежей становится все более популярной как у наших граждан, так и у торговых предприятий. Ежемесячно количество операций в системе увеличивается в среднем на 35%. Но мы хотим, чтобы Система быстрых платежей еще ближе была к нашим людям и каждый имел возможность осуществлять в ней платежи за товары и услуги с использованием QR-кода. Для этого мы установили обязанность для наших кредитных организаций обеспечить такую возможность для своих клиентов, в том числе с учетом сроков, необходимых для доработки их IT-систем», — комментирует директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.



Напомним, что изначально предполагалось обязать банки внедрить возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду и обеспечить проведение операций по инициативе получателя средств в рамках СБП в более ранние сроки. Затем стало известно, что ЦБ хочет дать банкам больше времени на запуск оплаты по QR-коду: так, в августе сообщалось, что, в частности, срок для системных банков будет сдвинут на июль 2021 года.