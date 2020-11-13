Правительство проработает вопрос по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как напоминает в этой связи ТАСС, Федерация независимых профсоюзов России обратилась к главе государства Владимиру Путину из-за отсутствия решений по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. Как говорится в письме ФНПР за подписью ее председателя Михаила Шмакова, Минтруд все еще не готовит изменения в законодательстве. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года, когда потребовалось уменьшить дефицит Пенсионного фонда России.

В пятницу журналисты спросили Пескова, будет ли Кремль реагировать на письмо Шмакова. «Вопрос все-таки находится в ведении правительства, и, конечно, вопрос будет прорабатываться, обсуждаться», — сказал пресс-секретарь президента.



«Пока я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет», — признался представитель Кремля.