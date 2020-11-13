Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,02% и составил 3 025,22 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,86%, до отметки 1 227,78 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 0,88%, «Норильского никеля» — на 0,14%, Мосбиржи — на 0,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,28%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 3,71%.

Российский рынок смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущего дня на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Давление на наши акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район 43 долларов за баррель. Поддержку же наш рынок получил со стороны западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.



Индекс Мосбиржи заканчивает неделю выше отметки 3 000 пунктов, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики, замечает Зварич. «Однако в текущий момент коррекция выглядит более логичной. Снижение эйфории от новостей по вакцине от коронавируса и перенос фокуса инвесторов на текущие риски в виде возможного ужесточения карантинных ограничений, роста напряженности в отношениях США и Европы с Китаем, а также сохраняющаяся неопределенность с результатами выборов в США могут в рамках следующей недели стимулировать волну фиксации прибыли по широкому спектру активов. В результате это окажет давление на наш рынок и приведет к возвращению индекса Мосбиржи ниже 3 000 пунктов», — заключает аналитик.

