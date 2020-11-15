Решение об исключении россиян из базы данных о мошеннических переводах принимает Банк России на основании информации, запрашиваемой у кредитных организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.

Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.

«Клиент, чей счет внесен в базу данных, может подать заявление в обслуживающий банк или в интернет-приемную Банка России. Банк России принимает решение об исключении из базы на основании информации, запрашиваемой у банков», — сообщили в пресс-службе ЦБ.