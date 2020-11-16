В год пандемии люди чувствуют себя несколько хуже, чем обычно, но большинство россиян, несмотря на испытания, по-прежнему склонны называть себя счастливыми, показал очередной тематический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как и полгода назад, 81% россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми. Полную уверенность в этом выражают 31%, указывает ВЦИОМ (полгода назад таких было 34%).

Индекс счастья составил 66 пунктов (плюс 2 пункта по сравнению с ноябрем прошлого года и на 5 пунктов меньше, чем два года назад). Напомним, полгода назад индекс счастья равнялся 67 пунктам. Десять лет назад этот показатель составлял 48 пунктов, 30 лет назад — 17 пунктов. Индекс счастья рассчитывается как разница между долей положительных и отрицательных ответов на вопрос о том, счастлив ли респондент в целом.

Социальный индекс счастья составил 51 пункт, оказавшись на 3 пункта меньше, чем полгода и год назад. Социальный индекс счастья показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. В ходе опроса 29% россиян сказали, что вокруг них больше счастливых людей; 46% предполагают, что поровну счастливых и несчастных, а 17% — что в их окружении больше несчастливых людей.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, — прежде всего наличие семьи, благополучие в семье (34%), а также хорошее собственное здоровье и здоровье близких (24%). Для 20% счастье — наличие хорошей работы; 18% счастливы, потому что у них есть дети; 10% — благодаря хорошему материальному положению и общей удовлетворенности жизнью.



В числе поводов для несчастья были названы материальные трудности (7%), плохое состояние здоровья (6%), безработица (5%), отсутствие стабильности (7%), плохое положение дел в стране (4%).