Экономический эффект от сокращения числа государственных служащих в России следует рассматривать с точки зрения увеличения производительности работы сотрудников аппаратов федеральных органов. Такое мнение высказал в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Экономический эффект [от сокращения числа госслужащих] нужно рассматривать с точки зрения повышения производительности работы государственных служащих», — сказал он.

Котяков добавил, что, с учетом оптимизации, даже при сохранении общих затрат польза от той деятельности, которую осуществляет российское правительство, «будет в разы выше, что позволит сформировать более значимые экономические показатели развития экономики».



Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда. По новым требованиям штат структурных подразделений в министерствах должен составлять не меньше 40 сотрудников, служб и агентств — не менее 25 сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти. Каждый из них должен координировать работу не менее чем двух департаментов или управлений.