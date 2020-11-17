Российские банки с лицензией брокера смогут с 24 ноября предоставлять клиентам возможность пополнять и снимать средства на брокерских счетах через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителя ЦБ. Это произойдет из-за вступления в силу обновленного положения «О платежной системе Банка России».

Сейчас инвесторы платят за пополнение брокерского счета со счета в другом банке 1—1,8% от суммы перевода, при переводах через СБП не только сократится этот показатель (до 0,4%), но и в несколько раз вырастет возможная сумма перевода. Как пояснили в ЦБ, сумма ежесуточных переводов через СБП ограничена 600 тыс. рублей.

НАУФОР еще в феврале направляла ЦБ письмо о необходимости разрешения проблемы перевода средств. Как пояснила вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева, подключение брокерских счетов граждан, открытых в кредитных организациях, к СБП даст частным инвесторам возможность мгновенного управления средствами и повысит конкуренцию между кредитными организациями.

По словам брокеров, перевод средств должен стать заметно дешевле, также возрастает и сумма перевода. Решение ЦБ может стимулировать конкуренцию на рынке и упростить развитие линейки брокерских услуг у небольших и средних банков, отметили брокеры.