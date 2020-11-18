Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, пишет РБК . Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР), она намерена отправить эти предложения в ЦБ. Клиент должен успеть сообщить, что операции по карте проводятся без его согласия, не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении трансакции. Сейчас закон позволяет проводить процедуру оспаривания трансакции только до зачисления средств на счет получателя, максимальный срок приостановки операции составляет пять дней.

По мнению банков, в случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств может составить 15—30% от похищенной суммы. Как следует из пояснительной записки, мошенники снимают денежные средства со счета в течение первого часа в 50% случаев, в 47% случаев — в течение двух-трех часов, в 3% — в течение суток после перевода.

Весь процесс работы с подозрительной трансакцией занимает 25 дней, пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Все зависит от того, когда банком было получено уведомление об оспаривании и где в это время находились денежные средства. Если это произошло до зачисления на счет получателя, то трансакция приостанавливается, если после — блокируются все расходные операции по карте или сумма, которая равна сумме оспариваемой операции. Если остаток счета получателя средств меньше оспариваемой суммы, то блокируются все имеющиеся средства и дальнейшие зачисления, пока они не будут равны подозрительной трансакции.

Получателю средств дается пять дней на подтверждение трансакции. Если он за это время не предоставит нужные документы, то деньги будут возвращены отправителю средств, в противном случае — зачислятся на его счет (если зачисление было приостановлено), но все равно будут заблокированы на оставшийся срок. Подтверждающие операцию документы будут переданы отправителю для обращения в суд. Банк также сообщит ему имя и адрес места регистрации получателя средств. В случае решения суда об аресте денег эта информация будет передана банку — получателю денежных средств, арест средств должен произойти после истечения срока блокировки. Если получатель средств направит заявление об ошибочном перечислении, то деньги будут возвращены отправителю, следует из поправок.

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По словам экспертов, предложение АБР не решает основную проблему с возвратом денег — в течение 25 дней, на которые предлагается ввести блокировку денежных средств, суд не примет решения, а получатель-мошенник может просто подождать указанный срок и снять средства по его истечении. Данные предложения повлияют не на объем ущерба от социальной инженерии, а усложнят вывод похищенных в рамках мошенничества средств, считают эксперты.