Банк Жилищного Финансирования запустил акцию «Сумма имеет значение». Согласно ее условиям, клиент имеет возможность получить кредит под залог квартиры с минимальной процентной ставкой 8,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Акция распространяется на основные продукты линейки банка: «Кредит на приобретение», «Кредит на приобретение новостройки», «Кредит под залог квартиры» и программу «Рефинансирование». Скидка суммируется со всеми опциями по кредитным продуктам.

В соответствии с условиями акции заемщикам предоставляется скидка в размере 0,5 процентного пункта к ставке по кредиту (для кредитов на сумму более 5 млн рублей для Москвы и Московской области, и более 3 млн рублей для остальных регионов присутствия банка).



Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

«Акция «Сумма имеет значение», которая стартует в преддверии Нового года, позволит клиентам не только увеличить сумму кредита, но и получить до 20% от суммы кредита в день одобрения (от 300 тыс. до 750 тыс. рублей)», — уточнил вице-президент по развитию бизнеса Банка Жилищного Финансирования Дмитрий Овчинников.