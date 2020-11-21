В приложении «СКБ Онлайн» теперь можно получить полную информацию обо всех административных правонарушениях ГИБДД, в том числе зафиксированных камерой видеонаблюдения, и тут же оплатить их. Для проверки необходимы данные водительского удостоверения и/или свидетельства регистрации транспортного средства, говорится в релизе СКБ-Банка.

«Чтобы воспользоваться услугой, в приложении «СКБ Онлайн» нужно выбрать раздел «Платежи», категорию «Штрафы». После ввода необходимых данных клиент получит полный список штрафов с указанием номера и даты постановления. Переход к оплате будет осуществлен при выборе любого штрафа из списка», — сказано в сообщении.

Для удобства можно сохранить данные водительского удостоверения и/или свидетельства регистрации транспортного средства в профиле. В дальнейшем при поиске штрафа можно просто выбрать значение из списка, уточнили в банке.