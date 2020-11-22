Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.



Для физических лиц

Потребительский кредит в СКБ-Банке теперь доступен по ставке от 6,1% годовых. Оформить кредит можно на любые цели. Максимальная сумма составляет 1,5 млн рублей сроком до пяти лет с возможностью досрочного погашения без комиссий. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении «СКБ Онлайн», для новых клиентов — в офисе или дистанционно, заполнив форму на сайте банка.

Московский Кредитный Банк (МКБ) снизил процентные ставки по всей линейке акционных предложений. Теперь самые выгодные условия предусмотрены в рамках кредита наличными для клиентов банка, получающих зарплату на карты МКБ, а также для пенсионеров в рамках акции «Кредит Гранд» — от 6,5% годовых.

Для бизнеса

Предприятия, которым необходимы дополнительные средства на выплату сотрудникам заработной платы, теперь могут воспользоваться новым кредитом в Севергазбанке. Для предоставления денежных средств не требуется залоговое обеспечение. Рассмотрение заявки происходит оперативно в рамках процедуры скоринга заемщика.

ВТБ упростил для предприятий малых форм хозяйствования (МФХ), занятых в растениеводстве, процесс получения краткосрочных кредитов по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ («Программе 1528»). Для оформления кредита на срок до одного года по ставке от 1% до 5% годовых на развитие подотраслей растениеводства теперь не требуется представление детального подтверждения ежемесячной выручки.