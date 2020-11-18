Основные тенденции в потреблении к 2030-м годам станет определять поколение Z (1997–2012 годы рождения), хотя их доля в общей численности населения не будет наивысшей, говорится в исследовании аналитиков SberCIB Investment Research. Как показало исследование, наиболее активные потребители — люди 30–39 лет (32,4% от общего объема потребления по итогам 2019 года). Доля потребителей 40–49 лет составила 22,2%, 20–29-летних — 18,5%, 50–59-летних — 14,5%. Больше всех тратили люди 30–34 и 35–39 лет — 22,3 тыс. и 22,7 тыс. рублей соответственно. Среди 25–29-летних и 40–49-летних расходы составили чуть выше 20 тыс. рублей.

Сейчас в структуре трудоспособного населения преобладают миллениалы (42,8%), родившиеся в 1981–1996 годы. Однако к 2036 году их доля снизится до 40%, а доля поколения Z в трудовых резервах увеличится с 15,2% до 29,7%. В 2029 году трудоспособного возраста достигнет поколение «альфа» (2013 года рождения и младше), и к 2036 году оно составит уже 16,6% трудоспособных россиян.

Быстрее и значительнее всего должно вырасти потребление «зумеров» в таких сферах, как общепит, досуг, компьютеры и электроника, косметические товары, туризм, специализированные направления (образование, услуги для домашних животных, ювелирные товары и т. п.). По таким категориям, как автомобили, одежда и телекоммуникации, доля поколений Z и «альфа» в структуре потребления приблизится к 50% к 2036 году.

Пока «зумеры» зарабатывают меньше предыдущих поколений, однако в среднем больше откладывают. В III квартале 2020 года норма сбережений у «зумеров» составила 9,0% (у миллениалов и поколения X — 7,6% и 7% соответственно). Инвестиции в финансовые активы в этом поколении популярнее, чем в предыдущих, а вот в недвижимость «зумеры» вкладывают менее охотно. Также «зумеры» придают большое значение высшему образованию: 73% опрошенных либо уже получили, либо планируют получить диплом. Среди миллениалов 55% лиц с высшим образованием, в поколении X (1965–1980 годов рождения) — 70%. Для поколения Z более приемлемо онлайн-обучение, и для 63% опрошенных эта модель даже предпочтительнее (у миллениалов — для 45%).

Для поколения Z постоянная зарплата и гарантированное трудоустройство чуть менее значимы, чем для миллениалов, однако «зумеры» в большей степени стремятся заниматься работой, уважаемой в обществе. И они больше, чем миллениалы, предпочитают работать в одиночестве (53% против 44%). Продукты питания 48% опрошенных «зумеров» предпочли бы заказывать через Интернет, если это будет удобно (среди миллениалов — 41%, у поколения X — 30%), 16% «зумеров» отмечают, что им удобно делать покупки онлайн (миллениалы и X — 12% и 8% соответственно).