Обвиняемый в хищении 700 млн рублей аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мурад Мусаев.

«Мой доверитель не понимает, о чем идет речь, растрату он не совершал», — сказал он.

По словам адвоката, Мень намерен сотрудничать со следствием и считает дело о растрате недоразумением. «Речь в расследовании идет о событиях десятилетней давности, он непрерывно пребывал на службе, и ему тяжело восстановить эти события, но он точно не причастен к растрате. Он намерен давать показания и доказать свое честное имя, считает задержание недоразумением. Возможно, имеет место и оговор. Совершенно точно не совершал никакого преступления», — сказал адвокат.

СК: Михаилу Меню предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денег По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита для поддержки региона.

«Объявлено, что в отношении Михаила Меня будет избираться мера пресечения в виде запрета определенных действий. Надеемся, что не будет излишних ограничений, чтобы он мог выполнять свою работу», — отметил Мусаев.



Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 19 ноября следствие обратится в суд для избрания меры пресечения Меню в виде запрета определенных действий. До суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.