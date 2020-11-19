Российский рынок лизинга в III квартале показал взрывной рост после значительного падения объема нового бизнеса по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом свидетельствуют краткие итоги исследования российского рынка за девять месяцев, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

«После значительного падения объема нового бизнеса по итогам первого полугодия 2020 года (минус 22% к аналогичному периоду 2019 года) рынок лизинга в третьем квартале показал взрывной рост (прирост объема нового бизнеса составил около 70% против 41% годом ранее). К оживлению рынка в третьем квартале 2020 года привели реализация отложенного спроса в розничных сегментах, а также крупные сделки компании ГТЛК с водным транспортом и железнодорожной техникой. В результате порядка 25% общего прироста рынка за третий квартал 2020 года было обеспечено ГТЛК», — отмечается в обзоре.

Объем нового лизингового бизнеса за девять месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. К снижению темпов лизингового рынка привело сокращение объема сделок с недвижимостью (минус 92%) на фоне высокой базы прошлого года.



«Падение спроса на услуги перевозчиков в условиях пандемии усилили негативную тенденцию, начавшуюся с середины прошлого года, в сегментах железнодорожной и авиатехники, что привело к сокращению объемов нового бизнеса данных направлений на 25% и 30% соответственно», — поясняют аналитики.



Остальные сегменты, напротив, продолжают стабильно показывать двузначные темпы роста (плюс 13% по сравнению с девятью месяцами прошлого года), где основной драйвер — автолизинг — вырос на 9% за аналогичный период, увеличив долю на рынке лизинга с 38% до 43%.