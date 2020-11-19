Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении лиц, контролировавших Донхлеббанк, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения причиненных банку убытков в общем размере 770 млн рублей. Сообщение об иске, поданном 17 ноября 2020 года, опубликовано на сайте агентства в четверг, 19 ноября.

Ответчиками значатся восемь человек. «Заявление подано в отношении Губанова Ю. С., Яковлева И. В., Есенского С. В., Храпова В. Н., Трушенко М. А., Русалевич А. В., Айрапетян О. М., Смирнова В. И.», — уточняется в релизе.

Напомним, Юрий Губанов занимал должность председателя правления Донхлеббанка и входил в его совет директоров; Анна Русалевич, Виталий Храпов, Марина Трушенко входили в правление (Русалевич — также и в совет директоров). Игорь Яковлев, руководивший в свое время кредитной организацией, и крупнейший совладелец банка Владимир Смирнов на момент отзыва лицензии у финучреждения были членами совета.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ликвидного имущества на неликвидные права требования, в результате которых банку были причинены убытки», — поясняется в сообщении АСВ.

В июне этого года Следственный комитет РФ объявил о завершении предварительного следствия по уголовному делу в отношении Игоря Яковлева и Марины Трушенко, которая в статусе члена правления занимала должность главного бухгалтера кредитной организации. Им инкриминируется фальсификация финансовых документов учета и отчетности. Осенью прошлого года сообщалось о другом уголовном деле, одним из фигурантов которого, по данным СМИ, выступает Игорь Яковлев.



Лицензия у Донхлеббанка была отозвана 21 декабря 2018 года.