Басманный суд Москвы в четверг избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Выслушав мнения сторон, суд избрал Михаилу Меню, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»), меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 18 января 2021 года», — сказала она.

В пресс-службе уточнили, что Меню запрещено покидать место жительства, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок с 16:00 до 18:00, получать и отправлять корреспонденцию, использовать Интернет и общаться с определенным кругом лиц. Таким образом, Мень не сможет ходить на работу. Контролировать исполнение наложенных ограничений будет Уголовно-исполнительная инспекция, которая имеет право в любое время, за исключением ночи, беспрепятственно проверять его местонахождение, применять электронные, аудиовизуальные и другие технические средства.

Михаил Мень не возражал против запрета определенных действий в качестве меры пресечения, уточнили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы. Исполнять меру пресечения Мень будет в Московской области.

«Обвиняемый не возражал против ходатайства следствия, его защитник просил разрешить Меню осуществлять трудовую деятельность. Отбывать меру пресечения назначено по месту фактического проживания — Московская область, Красногорский район, поселок дачного хозяйства «Архангельское», — сказали в суде.

Михаил Мень не признал вину в хищении 700 млн рублей Адвокат Мурад Мусаев заявил, что его подзащитный намерен сотрудничать со следствием и считает дело о растрате недоразумением.

Во время избрания Меню меры пресечения он находился в клетке и был освобожден после оглашения решения в зале суда.

Защита Меня считает наложенные судом запреты чрезмерными, решение об обжаловании будет принято в ближайшие дни. «Считаем наложенные запреты чрезмерными, решение по обжалованию будет приниматься после обсуждения с моим подзащитным в ближайшие дни», — сказал адвокат Мурад Мусаев.



Срок следствия по уголовному делу Михаила Меня продлен до 18 января 2021 года, следует из материалов уголовного дела. В материалах уточняется, что уголовное дело в отношении Меня было выделено из дела, возбужденного по факту хищения в отношении неустановленных должностных лиц в правительстве Ивановской области.