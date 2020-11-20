Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). Указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликован на сайте президента.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих постановляю: упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в документе.



Функции упраздненных Роспечати и Россвязи передаются Иинистерству цифрового развития. Минцифры станет правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Изменение структуры — часть реформы по оптимизации штата госслужащих, о которой говорил премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках оптимизации с 1 января в министерствах и их территориальных подразделениях планируется сократить 5% и 10% должностей чиновников соответственно (в основном за счет вакансий). Реформа начнется 1 января и продлится три месяца.

