Злоумышленники предпринимают попытки выудить персональные данные граждан, действуя от имени бюро кредитных историй. Предупреждение об этом опубликовано, в частности, на сайте Национального бюро кредитных историй.

«Национальное бюро кредитных историй периодически получает информацию от граждан о телефонных звонках злоумышленников с информацией об ухудшении состояния их кредитной истории, условий ее приобретения, оценки кредитного рейтинга и др. После этого злоумышленники предлагают гражданам перезвонить по указанному ими телефону или зайти на сайт, не имеющий отношения к АО «НБКИ», якобы для проверки или приобретения своей кредитной истории. С этой целью они просят предоставить персональные данные гражданина», — рассказали в НБКИ.

В бюро подчеркивают, что оно «не имеет никакого отношения к указанным телефонным звонкам с заведомо ложной информацией и расценивает подобные действия как мошеннические». «При получении подобного рода телефонных звонков ни при каких обстоятельствах не стоит передавать неустановленным лицам свои персональные данные или осуществлять какие-либо действия по приобретению своей кредитной истории, кредитного рейтинга на сторонних сайтах, не принадлежащих БКИ», — призывает граждан компания. НБКИ также настоятельно рекомендует «не обращаться за информацией к непонятным источникам, рекламирующим услуги по «проверке» данных», например в соцсетях или Интернете.

«Не верьте звонкам или электронным сообщениям, информирующим о плохой кредитной истории или рейтинге, — АО «НБКИ» никогда не контактирует подобным образом с лицами, чьи данные хранит», — обращается бюро к гражданам.

Компания просит сообщать ей обо всех подобных случаях, например о получении описанным способом каких-либо информационных материалов, переданных в качестве кредитного отчета или кредитного рейтинга, якобы основанного на данных НБКИ.



Ознакомиться со своей кредитной историей, хранящейся в НБКИ, граждане могут по ссылкам на официальном сайте организации.