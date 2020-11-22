Ассоциация банков России (АБР) направила в Центробанк законопроект, который увеличит шансы граждан вернуть деньги, похищенные мошенниками с банковского счета при помощи социальной инженерии, заявили РИА Новости в АБР.

Согласно статистике ЦБ, за прошлый год банки вернули россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.

При этом подавляющее большинство мошеннических операций проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время единственное, что может сделать пострадавший от «социнженера», — это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если потерпевшему это удается, все равно такое дело не имеет больших перспектив, указали в АБР.

«Более перспективным направлением видится обращение в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. Одним из способов обеспечения иска является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц (например, денежные средства на банковском счете)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту АБР.

Для того чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, АБР предлагает передавать ему персональные данные злоумышленника. А чтобы у пострадавшего было достаточно времени для обращения в суд и наложения ареста на полученные мошенником средства, законопроект устанавливает возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней.

Адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов напомнил, что в настоящее время недостаточно правовых оснований для блокирования уже перечисленных клиентами средств на срок свыше пяти дней.