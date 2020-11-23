Сроки проведения эксперимента по «Доступному Интернету» могут продлить до принятия соответствующего закона, сообщил замглавы Минцифры России Олег Иванов.

«Будет зависеть от того, как будет продвигаться законопроект (по проекту «Доступный Интернет»)... нужно решение министра. С другой стороны, ничего нам не мешает его продлить до прогнозного срока принятия законопроекта», — сказал он, отвечая на вопрос про сроки проведения эксперимента по проекту «Доступный Интернет».

Иванов отметил, что законопроект Минцифры по этому проекту внесен в правительство.

В Думу внесен законопроект о льготе по оплате Интернета для инвалидов и ветеранов Предлагается введение новой меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов всех категорий — оплаты 50% стоимости услуг по обеспечению доступа к сети Интернет.

Эксперимент Минцифры проходит с 1 апреля, в рамках него крупнейшие российские операторы — «Ростелеком», МТС, «Билайн», «МегаФон», «Эр-Телеком Холдинг», а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы «Яндекса», Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.