Агентство по страхованию вкладов 24 ноября начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Международного Коммерческого Банка, у которого 13 ноября этого года была отозвана лицензия. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 357,3 млн рублей могут обратиться 710 вкладчиков, в том числе 160 вкладчиков — юридических лиц, которым причитается в общей сложности 77,1 млн рублей.

Прием заявлений вкладчиков и сами выплаты будут осуществляться через Россельхозбанк, напоминают в АСВ (см. список отделений , доступных для получения компенсаций).

«Агентство просит вкладчиков учитывать эпидемиологическую обстановку и по возможности воздержаться от обращения в банк-агент в периоды повышенной нагрузки, в том числе в первые дни выплат», — подчеркивается в релизе.

Вкладчики могут с 24 ноября воспользоваться электронными сервисами АСВ на едином портале государственных и муниципальных услуг и получить информацию о размере причитающегося и выплаченного возмещения. Для получения услуг можно использовать баннер, размещенный на главной странице официального сайта АСВ, либо выбрать соответствующую услугу агентства непосредственно на портале госуслуг .



Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.