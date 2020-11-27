Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

МТС Банк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Основательный» с накопительным страхованием жизни. Для размещения средств под повышенную ставку нужно получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Особые условия действуют до 30 ноября.

Банк «Ренессанс Кредит» ввел вклад «Проценты сразу». Минимальная сумма депозита при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Доходность составляет 5,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Банк «Калуга» ввел три новых вклада. Так, депозит «Праздничный» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Вклад «Накопительный» открывается в сумме от 10 тыс. до 5 млн рублей на 545 дней под 4% годовых. Депозит «Практичный» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 181 день.

Абсолют Банк ввел новый вклад «Авансовый». Депозит открывается от 10 тыс. рублей сроком от 91 до 1 080 дней или от 1 тыс. долларов сроком от 181 до 541 дня. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока вклада и составляет 3,7—4,45% годовых — для вкладов в рублях, 0,2—0,25% годовых — для депозитов в долларах.

Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Международный». Доходность депозита в долларах составит 0,1—1,7% (ранее — 0,1—0,7%), в евро — 0,1—0,4% годовых (вместо 0,1%). Минимальная сумма — 200 долларов или евро. Срок — от 31 до 700 дней. Вклад можно пополнять.

Хакасский Муниципальный Банк предлагает вклад «Юбилейный». Минимальная сумма вклада не ограничена. Срок — 91, 181 и 723 дня. Доходность составит 3,55—4,1% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Интерпромбанк предлагает вклад «Инвестиционный» с высокой ставкой до 6,5% годовых и инвестиционный продукт «Гарантированная защита» от партнера банка — компании ITI Capital. Минимальная сумма инвестиций — 100 тыс. рублей, срок — три года или пять лет.

Кредит Европа Банк повысил ставки по вкладу «Срочный» при размещении средств в рублях. Доходность депозита составит 2,5—5,15% годовых (ранее — 2,5—4,8%). Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Сроки составляют 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 098 дней.

ББР Банк ввел вклад «Чудесный Новый год». Новый депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на срок от 91 до 365 дней. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада и составляет 4,6—5,5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Открыть вклад можно до 31 декабря 2020 года.

Банк «Кубань Кредит» предлагает вклад «Доход вперед». Депозит открывается на 91 и 181 день. При его оформлении в офисе процентные ставки составляют 4,25% и 4%, а в интернет-банке — 4,5% и 4,25% годовых соответственно. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

Почтобанк предлагает вклад «Зимняя сказка». Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Срок вклада составляет 91 день. Доходность равна 4,5% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.