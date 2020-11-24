Начало обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести на апрель 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

«Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — цитирует пресс-служба замглавы Минцифры РФ Максима Паршина.

«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», — добавил он.

Как отметил со своей стороны представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Google, LG и другие компании) Антон Гуськов, отсрочка до апреля лучше для производителей, чем старт обязательной предустановки с начала года. «То, что Минцифры поддерживает инициативу депутатов о переносе срока вступления закона на три месяца, говорит, что диалог с отраслью ведется», — сказал он ТАСС.

Утвержден порядок предустановки российского ПО на гаджеты Отечественное ПО должно будет присутствовать на устройствах, произведенных после 1 января 2021 года, продаваемых на территории России.

В понедельник правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны и компьютеры. Согласно постановлению Кабмина, обязательная предустановка будет распространяться на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года. Минцифры РФ при этом поручено до 15 декабря определить перечень российских программ, рекомендованных к предустановке, включая поисковики, браузеры, соцсети, антивирусы, мессенджеры, портал госуслуг, офисное ПО и другие — всего 16 типов приложений.



Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан в декабре 2019 года и должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. В марте этого года депутаты приняли решение перенести сроки до 1 января 2021 года. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий, что предустановка российского программного обеспечения будет отложена до марта 2021 года.