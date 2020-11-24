🔹 Рубль недооценен по фундаментальным показателям, у него есть потенциал для укрепления к концу года. Об этом говорится в ежегодном материале швейцарского банка Credit Suisse. При этом, по данным аналитиков, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные (пусть и не масштабные) интервенции ЦБ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе. Кроме того, Credit Suisse прогнозирует снижение Банком России ключевой ставки до 4% в I квартале 2021-го. Эксперты также назвали перспективные валюты и активы на 2021 год.

🔹 Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR, соответствует одной акции класса А) TCS Group на 14 млн долларов. В сообщении группы также указывается, что Хьюз продал небольшую долю принадлежащих ему ценных бумаг, а операции с GDR были совершены по личным причинам.



🔹 Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году. Об этом говорится в проекте изменений в программу «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», подготовленных Кабмином. Достигнуть цели позволит как раз реализация старого проекта постановления, разработанного Минфином, пояснили в пресс-службе правительства. При этом, согласно проекту бюджета, в ближайшую трехлетку госкомпании заплатят в казну 2,1 трлн рублей.

🔹 В этом году выплаты членам правления в большинстве крупных банков заметно снизились. Однако это не коснулось банков, находящихся на санации, выплаты руководству которых выросли в два-три раза. СМИ проанализировали выплаты правлению и ключевому управленческому персоналу крупнейших банков по итогам девяти месяцев 2020 года. Так, в Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) выплаты увеличились в 2,8 раза, до 47,5 млн рублей, в Мособлбанке — в 2,4 раза, до 76,3 млн, в МИнБанке — в 1,9 раза, до 31,8 млн, в банке «Пересвет» — всего на 7%.