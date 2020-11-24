ООО «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина» (Екатеринбург, регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 3313) намерено передать свой страховой портфель по добровольному медицинскому страхованию столичному страховщику — АО «СОГАЗ» (номер в страховом реестре 1208). Соответствующее уведомление опубликовано во вторник, 24 ноября, на сайте Центробанка.



«Передача страхового портфеля осуществляется по причине принятия соответствующего решения», — говорится в уведомлении СК «УГМК-Медицина».

Страховщик передает страховой портфель по вышеуказанному виду страхования, в состав которого включаются обязательства по договорам страхования, соответствующие сформированным страховым резервам, и активы, принимаемые для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, но обязательства по которым страховщиком не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов).

Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между ООО СМК «УГМК-Медицина» и АО «СОГАЗ».

Страховщик просит заинтересованных лиц (страхователей) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные обращения о согласии на замену страховщика либо об отказе от этой замены просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, стр. 15.

Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Такой отказ влечет за собой досрочное прекращение договора страхования, а также возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

В случае, если по истечении 45 дней с даты размещения страховщиком настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.