Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,6% и составил 3 095,84 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,41% до отметки 1 287,12 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 1,62%, Норильского никеля» — на 2,13%, Мосбиржи — на 1,62%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,92%, «Газпрома» — на 1,06%.

На рынке снова рост, хотя еще днем инвесторы на него не были настроены, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Сильная нефть и варианты для ее дальнейшего подъема в цене способствуют положительным ожиданиям, а это для покупателей самая благоприятная почва из возможных, поясняет она.

«Индекс Мосбиржи поднялся к 3 098 пунктам, техническая картина указывает, что закрепиться выше 3 100 пунктов будет сложно, но пока настроения позитивные, все может быть. Индекс РТС восстановился после утренней легкой хандры, вырос до 1 288 пунктов и может торговаться в пределах 1 270—1 295 пунктов», — комментирует эксперт.