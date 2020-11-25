Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде; эта норма коснется как добровольного, так и обязательного страхования, передает ТАСС. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 декабря.

Также устанавливается право потерпевшего осуществлять обмен необходимыми документами и информацией в электронной форме (в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг). В ОСАГО осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО», разработанного Банком России совместно с Российским союзом автостраховщиков для оформления электронного европротокола.

По ОСАГО с учетом массовости данного вида страхования после вступления предлагаемых изменений в силу устанавливается двухлетний переходный период, когда полностью электронный документооборот может осуществляться только в случае достижения соглашения о таком взаимодействии при заключении договора. Создаются условия для получения страховщиками сведений об обстоятельствах ДТП и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме, расширяется состав таких источников (для добровольных видов страхования), и повышается их значимость при рассмотрении вопроса о страховом возмещении.

Банк России наделяется полномочиями по установлению требований к обмену информацией и документами между потерпевшим и страховщиком в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, а также гражданской ответственности владельца опасного объекта (аналогично полномочиям, предоставленным Банку России в ОСАГО).



«Принятие законопроекта создаст условия для повышения проникновения страховых услуг и усиления реальной страховой защиты наиболее незащищенных слоев населения, лиц, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также для массового повышения компетенции российских страховщиков по полностью электронному взаимодействию с клиентом (онлайн-страхование) и возможному осуществлению розничных видов страхования без необходимости наличия множественных точек физического присутствия как на территории РФ, так и за рубежом», — говорится в пояснительной записке.

