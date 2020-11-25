ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку своего нового мобильного приложения. Ее героями выступили актеры Гоша Куценко и Светлана Ходченкова, кроме того, впервые в рекламной кампании ВТБ принял участие певец Егор Крид.

В рамках новой рекламной кампании ВТБ выпустил сразу несколько роликов, направленных на разную аудиторию: главным героем «молодежного» сюжета стал Егор Крид, для взрослой аудитории — Гоша Куценко, в трейлере — все три звездных героя. Новая серия роликов продолжает уже традиционную креативную концепцию банка «Команда ВТБ». Кроме того, в рамках кампании было создано вирусное видео — музыкальный клип, написанный Егором Кридом специально для ВТБ.

«Ролики посвящены работе обновленного приложения «ВТБ Онлайн»: его скорости, удобству и функциональности. Представленные сервисы — мгновенные переводы, снятие наличных в банкоматах по QR и услуга запроса денег — наглядно демонстрируют удобство повседневных финансовых операций для пользователей нового мобильного приложения. Все ролики будут транслироваться на ТВ и в онлайн-каналах до 27 декабря 2020 года», — говорится в релизе

12 ноября ВТБ представил обновленную версию «ВТБ Онлайн». Дизайн стал более информативным и минималистичным. Полностью перестроена работа приложения, оно стало работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, улучшены производительность и надежность. Часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.

