Банк «Открытие» выпустил дебетовые карты «Аэрофлот World» и «Аэрофлот World Black Edition».

В рамках программы лояльности по картам начисляются мили за покупки, которые можно использовать для приобретения авиабилетов, получения премий и поощрений в программе «Аэрофлот Бонус» и услуг, предоставляемых партнерами программы. Начисляется 1,1 мили за каждые 60 рублей, 1 доллар или 1 евро, а для клиентов со статусом «Плюс» (предоставляется автоматически при поддержании ежедневных минимальных остатков на счетах в сумме 500 тыс. рублей) — 1,5 мили за каждые 60 рублей, 1 доллар или 1 евро. Максимальное количество миль — 5 тыс., при наличии статуса «Плюс» — 10 тыс. в месяц.

Плата за выпуск карты «Аэрофлот World» составляет 500 рублей, 8 долларов или 7 евро, карты «Аэрофлот World Black Edition» — 2 тыс. рублей, 30 долларов или 25 евро.

Снятие наличных в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров осуществляется бесплатно. В устройствах сторонних кредитных организаций комиссия не взимается при снятии до 10 тыс. рублей или 100 долларов/евро в месяц, а при более крупных суммах — составит 1%, минимум 100 рублей либо 1,5 доллара/евро; для клиентов со статусом «Плюс» услуга будет бесплатной.

Плата за СМС-информирование — 59 рублей либо 1,5 доллара/евро в месяц (в первые 45 дней не взимается).



«Данные карты будут интересны пассажирам, часто летающим компанией «Аэрофлот». Также стоит отметить, что держателям «Аэрофлот World Black Edition» предоставляются дополнительные привилегии: десятипроцентная скидка в Duty Free в аэропорту Шереметьево, бесплатная парковка (14 календарных дней) в аэропорту Шереметьево, бесплатный доступ в бизнес-залы в случае задержки рейса», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.