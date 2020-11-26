Наблюдательный совет ЮниКредит Банка принял решение о назначении Андреа Диаманти на должность главного директора по операционным вопросам, члена правления ЮниКредит Банка, координирующего деятельность блока розничного бизнеса, блока операционной деятельности и корпоративно-инвестиционного блока. О решении от 23 ноября банк сообщил в четверг, 26 ноября, уточнив, что назначение вступило в силу с 25 ноября.

Кроме того, 23 ноября наблюдательный совет ЮниКредит Банка принял решение о назначении Вадима Апархова на должность члена правления кредитной организации, ответственного за корпоративно-инвестиционный блок, с 25 ноября.



Обе кандидатуры согласованы с ЦБ.

